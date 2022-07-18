Карен Хачанов и Аслан Карацев поднялись в рейтинге ATP

На официальном сайте ATP появился обновленный рейтинг теннисистов в мужском одиночном разряде. Карен Хачанов поднялся с 27-го места на 26-е и Аслан Карацев с 40-го на 37-е.

Возглавляет рейтинг Даниил Медведев. Андрей Рублев занимает 8-е место.

Рейтинг ATP от 18 июля:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7775.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5045.

5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4890.

6 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 4845.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4770.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3540.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3185...

26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1440...

37 (40). Аслан Карацев (Россия) — 1103...