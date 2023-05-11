Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:58

Хачанов и Рублев вышли во второй круг парного «Мастерса» в Риме

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карен Хачанов и Андрей Рублев
Карен Хачанов и Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг парного турнира ATP серии «Мастерс» в Риме. Российские теннисисты обыграл колумбийцев Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару — 4:6, 7:5, 10:7.

В следующем круге Хачанов и Рублев сыграют с дуэтом Марсело Аревало/Жан-Жюльен Рожер (Сальвадор/Нидерланды, 4) — Джейми Маррей/Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия) — 4:6, 7:5, 10:7

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
0
Читайте также
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синнер: «Я могу выигрывать серьезные матчи»
Новости
RSS RSS
Все новости