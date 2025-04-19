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Сегодня, 12:10

Карен Хачанов — Хольгер Руне: трансляция матча турнира ATP в Барселоне

Хачанов и Руне сыграют в полуфинале турнира в Барселоне
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с датчанином Хольгером Руне в 1/2 финала турнира ATP в Барселоне (Каталония) в субботу, 19 апреля. Встреча начнется не ранее 14.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов— Руне с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Хачанов— Руне можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летний Хачанов — 27-я ракетка мира. В четвертьфинале турнира Карен обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину (6:4, 7:5).

21-летний Руне занимает 13-е место в мировом рейтинге. В четвертьфинале Хольгер выиграл у норвежца Каспера Рууда (6:4, 6:2).

Теннис
Карен Хачанов
Хольгер Руне
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