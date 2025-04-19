Хачанов уступил Руне в полуфинале турнира в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира в Барселоне.

В полуфинальном матче 28-летний спортсмен в двух сетах проиграл датчанину Хольгеру Руне — 3:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут.

На счету Хачанова ни одного эйса и две двойные ошибки. Руне 2 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6 заработанных.

В финале турнира в Барселоне 13-я ракетка мира сыграет против победителя матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Артюр Фис (Франция, 7).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Хольгер Руне (Дания, 6) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:2