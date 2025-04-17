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Сегодня, 11:55

Карен Хачанов — Хауме Мунар: трансляция матча турнира АТР в Барселоне

Карен Хачанов и Хауме Мунар встретятся на турнире АТР в Барселоне
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянин Карен Хачанов встретится с испанцем Хауме Мунаром в матче второго круга турнира ATP в Барселоне в четверг, 17 апреля. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Мунар с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Результаты матчей турнира в Барселоне можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Хачанов занимает 27-е место в мировом рейтинге ATP, Мунар — 57-е. В предыдущем раунде турнира Карен победил Кэмерона Норри из Великобритании со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, а Хауме — американца Фрэнсиса Тиафо (2:6, 7:5, 6:1).

Теннис
Карен Хачанов
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