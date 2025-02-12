Хачанов проиграл Меджедовичу во втором круге турнира в Марселе
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Марселе (Франция).
Во втором круге 21-я ракетка мира уступил сербу Хамаду Меджедовичу, занимающему 96-е место в рейтинге АТР — 2:6, 3:6. Матч длился 1 час 13 минут. На счету Хачанова 5 эйсов, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Следующим соперником Меджедовича станет немец Даниэль Альтмайер.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хамад Меджедович (Сербия) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 6:2, 6:3
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