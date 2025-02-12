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12 февраля 2025, 21:36

Хачанов проиграл Меджедовичу во втором круге турнира в Марселе

Алина Савинова
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Марселе (Франция).

Во втором круге 21-я ракетка мира уступил сербу Хамаду Меджедовичу, занимающему 96-е место в рейтинге АТР — 2:6, 3:6. Матч длился 1 час 13 минут. На счету Хачанова 5 эйсов, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующим соперником Меджедовича станет немец Даниэль Альтмайер.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хамад Меджедович (Сербия) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 6:2, 6:3

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Теннис
Карен Хачанов
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