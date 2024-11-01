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1 ноября, 23:00

Карен Хачанов — Григор Димитров: смотреть матч «мастерса» в Париже онлайн

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Россиянин Карен Хачанов и болгарин Григор Димитров проводят матч четвертьфинала «мастерса» в Париже в пятницу, 1 ноября. Игра на закрытых кортах начинается не ранее 23.15 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Димитров с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

28-летний Хачанов — 21-я ракетка мира. На турнире во столице Франции россиянин прошел австралийца Кристофера О'Коннела, француза Джованни Мпетши Перрикара, австралийца Алексея Попырина.

33-летний Димитров — 9-я ракетка мира. На парижском «мастерсе» болгарин прошел аргентинца Томаса Мартина Этчеверри и француза Артура Риндеркнеха.

В этом году Хачанов и Димитров ранее сыграли на турнире в Марселе, тогда в трех сетах победил болгарин. Победитель этого четвертьфинала Парижа выходит на француза Уго Умбера.

Григор Димитров
Карен Хачанов
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