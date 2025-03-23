Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

23 марта, 20:54

Хачанов в трех сетах проиграл Димитрову в третьем круге «мастерса» в Майами

Ана Горшкова
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Карен Хачанов уступил болгарину Григору Димитрову в третьем круге «мастерса» в Майами.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7. Спортсмены провели на корте 2 часа 37 минут.

23-я ракетка мира Хачанов 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 5. На счету 15-й ракетки мира Димитрова 13 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Далее 33-летний Димитров сыграет с победителем матча Брэндон Накашима (США, 31) — Давид Гоффен (Бельгия).

На «мастерсе» в Майами остался только один россиянин — Роман Сафиуллин. Он 24 марта сыграет с Якубом Меншиком.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария, 14) — Карен Хачанов (Россия, 22) — 6:7 (3:7), 6:4, 7:5

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Григор Димитров
Карен Хачанов
Читайте также
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
В «Динамо» уволили главного босса, Карпин - следующий?
В Ленобласти растет число жертв суррогатного алкоголя. Что известно
Запад применяет провокации против танкеров в нейтральных водах. Что нужно знать
Умерла народная артистка Нина Гуляева, вдова Вячеслава Невинного
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • _Mike N_

    Карен скоро станет первой ракеткой России, так как Даня и Рубль падают !

    24.03.2025

  • Александр Иванов

    Григор играл финал год назад,,много очков еще надо защитить.. успехов ему...самый симпатичный теннисист в туре

    23.03.2025

  • РомановаМ

    Ну Качан хотя бы поборолся. В отличие от тех двух валенков

    23.03.2025

  • fonkom

    Обидно. И упрекнуть Карена не в чем. Просто Гриша на брейкпойнтах убийственно подавал - или эйс, или выигрыш вторым ударом. И у сетки ну очень хорош. Порой возраст сказывался, но класс сохранился.

    23.03.2025

  • TomCat

    Слабый матч с обеих сторон. Грегор победил со скрипом.

    23.03.2025

  • Atoms

    Была надежда на лучший исход матча для Карена, но Гриша все еще силен.

    23.03.2025

  • Кот-матрос

    Отличный и очень упорный матч. Карен имел в 3-м сете много брейков...но. А Григор концовку провёл на "ура".

    23.03.2025

    • Бергс расплакался после победы над Рублевым на «мастерсе» в Майами

    Димитров — о победе над Хачановым: «Мы хорошо знаем друг друга, не было никаких секретов»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости