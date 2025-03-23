Хачанов в трех сетах проиграл Димитрову в третьем круге «мастерса» в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов уступил болгарину Григору Димитрову в третьем круге «мастерса» в Майами.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7. Спортсмены провели на корте 2 часа 37 минут.

23-я ракетка мира Хачанов 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 5. На счету 15-й ракетки мира Димитрова 13 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Далее 33-летний Димитров сыграет с победителем матча Брэндон Накашима (США, 31) — Давид Гоффен (Бельгия).

На «мастерсе» в Майами остался только один россиянин — Роман Сафиуллин. Он 24 марта сыграет с Якубом Меншиком.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария, 14) — Карен Хачанов (Россия, 22) — 6:7 (3:7), 6:4, 7:5