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Сегодня, 07:14

Хачанов вышел во второй круг «мастерса» в Монреале

Ана Горшкова
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл канадца Габриэля Диалло в первом круге «мастерса» в Монреале.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.

22-я ракетка мира Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету 141-й ракетки мира Диалло 7 эйсов, 4 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча Маккензи Макдональд — Маттео Арнальди.

Теннис
Карен Хачанов
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