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Сегодня, 15:33

Хачанов стал победителем турнира в Алма-Ате

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл канадца Габриэля Диалло в финале турнира ATP 250 в Алма-Ате — 6:2, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 24 минуты.

Хачанов сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19. На счету Диалло 7 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Россиянин завоевал седьмой титул ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале Хачанов обыграл чеха Якуба Меншика в финале турнира в Дохе.

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 036 700 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карен Хачанов (Россия, 3) — Габриэль Диалло (Канада) — 6:2, 6:3.

Теннис
Карен Хачанов
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