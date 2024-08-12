Хачанов сыграет с Черундоло в 1/32 финала турнира в Цинциннати в ночь с 12 на 13 августа

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло в 1/32 финала турнира в Цинциннати в ночь с 12 на 13 августа. Ориентировочное время начала — после 02.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Черундоло с русскими комментариями можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

В истории личных встреч ведет Хачанов — 5-0.

28-летний россиянин — 22-я ракетка мира. 25-летний аргентинский теннисист занимает 26-е место в мировом рейтинге.

«Мастерс» в Цинциннати стартует 12 августа и завершится 19 августа. Действующий победитель турнира — серб Новак Джокович.

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