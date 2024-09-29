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Карен Хачанов — Франсиско Черундоло: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине

Карен Хачанов сыграет с Франсиско Черундоло в 1/8 финала турнира в Пекине
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло в 1/8 финала турнира ATP 500 в Пекине в воскресенье, 29 сентября. Ориентировочное время начала — в 7.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Черундоло с русским комментарием можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

В 1/16 финала турнира в Пекине россиянин уверенно обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну в двух сетах — 6:4, 6:4. На старте турнира аргентинский теннисист прошел чеха Якуба Меншика — 7:6 (7:4), 6:1.

28-летний Хачанов — 27-ая ракетка мира. 26-летний Черундоло занимает 31-е место в рейтинге ATP.

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Карен Хачанов
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