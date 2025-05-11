Карен Хачанов сыграет с Франческо Пассаро в третьем круге турнира в Риме 11 мая

Россиянин Карен Хачанов сыграет с итальянцем Франческо Пассаро в третьем круге турнира в Риме в воскресенье, 11 мая. Начало — ориентировочно в 18.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Пассаро с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

28-летний Хачанов — 24-я ракетка мира. 24-летний Пассаро занимает 101-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч соперники еще не встречались.

«Мастерс» в Риме пройдет с 7 по 18 мая. Действующий чемпион турнира — немец Александр Зверев.

ATP: рейтинг в актуальном виде, турниры, новости и статьи, фото и видео