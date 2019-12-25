Карен Хачанов: «Если ты в топ-100, то выходишь на самоокупаемость»

Карен Хачанов рассказал о своем отношении к деньгам. Вторая ракетка России занимает 17-е место в рейтинге ATP.

— С 2016 года я начал выходить на самоокупаемость и стараюсь на длительные перелеты брать бизнес-класс, — цитирует Карена РБК. — Например, в Австралию, Америку и Азию — таких путешествий у нас несколько в году. Раньше, когда не мог себе этого позволить, летал в экономе и молчал. Бизнес-класс — это инвестирование в себя и в свое лучшее выступление на корте.



За последние лет 10 призовые сильно выросли. Если ты в топ-100 — выходишь на самоокупаемость. Можно, конечно, и в сотне лучших теннисистов планеты летать без команды, собственных тренеров, массажистов, семьи и существенно экономить. Каждый выбирает сам, сколько инвестировать в себя и какую команду возить с собой.

Как так получилось, что в топе мужского тенниса то никого из россиян, то целая россыпь игроков? Талант, работоспособность и финансовые возможности. Все сложилось в одно целое. Не бывает так, что у тебя куча денег, но ты не трудишься и при этом побеждаешь. И наоборот — при безумной работоспособности и таланте, но без денег делать нечего. Очень много ребят нашего возраста из-за этого не заиграли.