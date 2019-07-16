Карен Хачанов: "Джокович меня все время подкалывает, говорит, что я академик тенниса"

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своем знакомстве с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. По словам Хачанова, серб часто подшучивает над ним, но при этом еще и хвалит.

– С Новаком я познакомился в 2016 году, когда попал в сотку и мы начали играть друг против друга, – цитирует РБК Хачанова. – Пару раз тренировались вместе. Он достаточно приятный и открытый. Лично от себя он даже подсказать что-то может. Он более простой.

Он меня все время подкалывает и говорит, что я профессор или что я академик тенниса. Но я говорю ему: "Что за бред ты несешь, а ты кто тогда? .." Я все шутки и не вспомню, но он любит пошутить или похвалить. Помню, он говорит: "Мне бы твою подачу".