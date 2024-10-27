Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:00

Карен Хачанов — Джейк Дрейпер: смотреть финал турнира ATP в Вене онлайн

Карен Хачанов и Джейк Дрейпер встретятся в финале турнира в Вене
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Российский теннисист Карен Хачанов
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Россиянин Карен Хачанов и британский теннисист Джейк Дрейпер встретятся в финальном матче турнира ATP категории 500 в Вене (Австрия). Игра начнется около 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Дрейпер с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

24-я ракетка мира Хачанов на пути к финалу турнира победил бразильца Тиагу Сейбота Уайлда, американца Брендона Накашиму, итальянца Маттео Берреттини и австралийца Алекса де Минаура.

Дрейпер находится на 18-м месте в рейтинге ATP, в предыдущих раундах он обыграл японца Кэя Нисикори, итальянца Лусиано Дардери, чеха Томаша Махача и итальянца Лоренцо Музетти.

Теннис
Карен Хачанов
Читайте также
Заместителя британского посла в России госпитализировали в Москве
200 ультрас атаковали поезд с фанатами в Германии
Раскрыты подробности побега заключенных из ИК-2 в Липецкой области
Глава ЦИК сообщил о победе партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Шарабутдин Магомедов одержал четвертую подряд победу в UFC
Популярное видео
«Спартак» и СКА сцепились после хоккея, Ротенберг отвечает на вопросы
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хачанов вышел в финал турнира в Вене

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости