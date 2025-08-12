Карен Хачанов и Джексон Бруксби сыграют в третьем круге турнира в Цинциннати 12 августа

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с американцем Дженсоном Бруксби в третьем круге турнира ATP в Цинциннати (США) во вторник, 12 августа. Встреча начнется не ранее 21.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Бруксби с комментарием на русском языке вы можете в плеере в группе BB Tennis во ВКонтакте. Эфир также проходит на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Хачанов — Бруксби можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

29-летний Хачанов — 12-я ракетка мира. Во втором круге Карен обыграл француза Валентена Руае (6:4, 7:6).

24-летний Бруксби занимает 101-е место в мировом рейтинге. Джексон на предыдущем этапе турнира обыграл француза Артура Казо (7:5, 6:1).