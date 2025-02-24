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24 февраля 2025, 16:34

Хачанов победил Эванса и вышел во второй круг турнира в Дубае

Руслан Минаев
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Россиянин Карен Хачанов победил британца Дэниэла Эванса в первом круге турнира серии ATP 500 в Дубае — 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 20 минут. Хачанов за игру реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. У британца — 1 из 4.

Для Хачанова это первая победа над Эвансом, ранее он проиграл британцу во всех пяти очных матчах.

Во втором круге турнира в ОАЭ россиянин сыграет с победителем в матче Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Сонего (Италия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) — 6:1, 6:3

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Теннис
Карен Хачанов
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