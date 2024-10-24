Карен Хачанов и Брендон Накашима встретятся в матче турнира в Вене

Россиянин Карен Хачанов и американец Брендон Накашима встретятся во втором круге турнира в Вене (Австрия) в четверг, 24 октября. Игра начнется не ранее 20.30 по московскому времени.

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Хачанов является 24-й ракеткой мира. В первом раунде турнира в Вене он победил бразильца Тьяго Уайлда со счетом 6:2, 6:4.

Накашима располагается на 38-й строчке мирового рейтинга ATP. В предыдущем матче он обыграл соотечественника Томми Пола — 6:4, 6:4.

Турнир в Вене проходит на закрытых кортах на харде.