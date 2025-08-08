Теннис
8 августа, 00:00

Карен Хачанов — Бен Шелтон: трансляция финального матча турнира ATP в Торонто

Карен Хачанов и Бен Шелтон встретятся в финале турнира в Торонто

Россиянин Карен Хачанов и американец Бен Шелтон встретятся в финале турнира ATP в Торонто (Канаде) в ночь на пятницу, 8 августа. Игра начнется около 2.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Шелтон с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

На пути к финалу Хачанов победил Хуана Пабло Фиковича, Эмилио Наву, Каспера Рууда, Алекса Микельсена и Александра Зверева, а Шелтон прошел Адриана Маннарино, Брендона Накасиму, Флавио Коболли, Алекса де Минаура и Тейлора Фритца.

Предыдущая встреча игроков состоялась в марте на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда Шелтон одержал победу со счетом 6:3, 7:5.

