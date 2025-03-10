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Карен Хачанов — Бен Шелтон: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Карен Хачанов и Бен Шелтон встретятся в матче турнира в Индиан-Уэллсе
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Карен Хачанов сыграет с американцем Беном Шелтоном в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США) в ночь на вторник, 11 марта. Матч начнется около полуночи по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию игры Хачанов — Шелтон с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Хачанов является 23-й ракеткой мира, Шелтон — 12-й. Победитель матча в четвертом круге встретится с итальянцем Маттео Арнальди или американцем Брендоном Накасимой.

В предыдущем раунде «мастерса» в Индиан-Уэллсе Хачанов победил Якуба Меншика из Чехии — 3:6, 6:0, 6:3, а Шелтон обыграл аргентинца Мариано Навоне — 6:3, 6:2.

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Теннис
Бен Шелтон
Карен Хачанов
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