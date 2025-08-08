Теннис
8 августа, 05:31

Хачанов проиграл Шелтону в финале турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону в финале турнира в Торонто — 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

Матч длился 2 часа 48 минут. 29-летний россиянин подал 3 раза навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 16 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 6).

На пути к финалу Хачанов победил Хуана Пабло Фиковича, Эмилио Наву, Каспера Рууда, Алекса Микельсена и Александра Зверева, а Шелтон прошел Адриана Маннарино, Брендона Накасиму, Флавио Коболли, Алекса де Минаура и Тейлора Фритца.

Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

Бен Шелтон (США, 4) — Карен Хачанов (Россия, 11) — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3)

Теннис
Бен Шелтон
Карен Хачанов
