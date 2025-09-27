Теннис
27 сентября, 10:50

Рублев и Хачанов одержали победу на старте парного турнира в Пекине

Алина Савинова

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг парного турнира в Пекине.

В первом раунде дуэт за 1 час 5 минут победил аргентинца Франсиско Черундоло и француза Александра Мюллера со счетом 6:2, 6:4.

За игру Рублев и Хачанов 7 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 12. На счету их соперников 3 эйса, 2 «двойные» и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Во втором круге парного турнира россияне сыграют против первых сеяных Джулиана Кэша и Ллойда Гласспула из Великобритании.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Франсиско Черундоло/Александр Мюллер (Аргентина/Франция) — 6:2, 6:4

