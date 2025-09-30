Хачанов и Рублев вышли в финал парного турнира в Пекине
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в полуфинале парного турнира в Пекине обыграли француза Бенжамена Бонзи и Таллона Грикспура из Нидерландов.
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2. На счету россиян 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
В финале Хачанов и Рублев встретятся с победителями пары Арри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания) — Гвидо Андреоцци/Мануэль Гинар (Аргентина/Франция).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 4 016 050 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Бенжамен Бонзи/Таллон Грикспур (Франция/Нидерланды) — 6:4, 6:2
