Хачанов и Рублев вышли в финал парного турнира в Пекине

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в полуфинале парного турнира в Пекине обыграли француза Бенжамена Бонзи и Таллона Грикспура из Нидерландов.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2. На счету россиян 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В финале Хачанов и Рублев встретятся с победителями пары Арри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания) — Гвидо Андреоцци/Мануэль Гинар (Аргентина/Франция).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Бенжамен Бонзи/Таллон Грикспур (Франция/Нидерланды) — 6:4, 6:2