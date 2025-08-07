Карен Хачанов и Александр Зверев сыграют в 1/2 финала турнира в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с немцем Александром Зверевым в 1/2 финала турнира ATP в Торонто (Канада) в ночь на четверг, 7 августа. Начало — после 2.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Зверев с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Хачанов — Зверев можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

29-летний Хачанов — 16-я ракетка мира. На предыдущей стадии турнира Карен обыграл американца Алекса Микельсена (6:4, 7:6).

28-летний Зверев занимает третье место в рейтинге ATP. В матче 1/4 финала Александр выиграл у австралийца Алексея Попырина (6:7, 6:4, 6:3).