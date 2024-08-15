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Сегодня, 15:15

Карен Хачанов — Александр Зверев: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Цинциннати

Хачанов сыграет со Зверевым на турнире в Цинциннати 15 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Россиянин Карен Хачанов сыграет с немцем Александром Зверевым в 1/16 финала турнира в Цинциннати в четверг, 15 августа. Ориентировочное время начала — после 17.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Зверев с русским комментарием вы можете легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

В первом круге «тысячника» российский теннисист уверенно победил аргентинца Франсиско Серундоло в двух сетах — 6:0, 6:3.

28-летний россиянин — 22-й номер мирового рейтинга. 27-летний Зверев — четвертая ракетка мира.

Турнир серии Masters в Цинциннати пройдет в 2024 году с 12 по 19 августа.

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Теннис
Карен Хачанов
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