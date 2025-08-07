Теннис
7 августа, 05:07

Хачанов обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Карен Хачанов переиграл немца Александра Зверева в полуфинале турнира в Торонто — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).

Матч длился 2 часа 55 минут. 29-летний россиянин подал 5 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 13 подач навылет, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

В финале Хачанов сыграет против победителя матча Бен Шелтон (США, 4) — Тэйлор Фритц (США, 2).

Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал

Карен Хачанов (Россия, 11) — Александр Зверев (Германия, 1) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4)

Источник: Сетка турнира в Торонто
  • fonkom

    678, да оскорбляй на здоровье. От такого, как ты, другого я и не ждал, и даже не обижаюсь. Для тебя - это нормально. Убожество.

    07.08.2025

  • Venco

    Похоронил все шансы.

    07.08.2025

  • 678ugu

    fonkom, а ты служишь лизуном у юриста? Да, жизнь очень насыщена, многопланова и увлекательна. Просто завидую белой завистью! Но за тобой, убогий, не наблюдаю.

    07.08.2025

  • каюсь-с фриТцем вышла ошибочка )))

    07.08.2025

  • честно-не ожидал! молодец!!!

    07.08.2025

  • что касается МЕДВЕДЕВА-сбитый летчик,пора на пенсию

    07.08.2025

  • вот именно-сломал

    07.08.2025

  • КАРЕН молодец,конечно! но.... на вынос это не похоже от слова совсем! ВЫГРАЛ в упорной борьбе,проявил характер

    07.08.2025

  • Иван Л.

    Смотрел первый сет. Хороший, спокойный, разумный теннис от Карена. Дальше спать) Итог порадовал. Предполагал победу Карена в борьбе. Я так понял, что он пересилил в концовке. Ну Зверев как раз тот игрок, которого можно пересиливать. Тем более Карен в хорошей форме, а соперник последне время "бултыхается". С победой!

    07.08.2025

  • petrovich56

    Тоже вроде русские мужики, но не настоящие...

    07.08.2025

  • petrovich56

    Хачанов зверь просто...

    07.08.2025

  • Кот-матрос

    Так он ещё и матчбол отыграл??! Вдвойне молодец.

    07.08.2025

  • hant64

    Ты прав, даже немного не по себе становится, что вот такие человечишки живут и портят воздух. Никчёмный он какой-то. Хотя, я всерьёз подозреваю, что психически больной. Ну не станет человек в здравом уме такой хнёй заниматься, согласись.

    07.08.2025

  • fonkom

    Ugu, как же убога твоя жизнь, если ты тратишь своё жизненное время на создание аккаунтов)) Ущербный, просто смешно со стороны наблюдать за тобой)

    07.08.2025

  • Валерий Малов

    Сейчас он по делу лучший из наших.

    07.08.2025

  • hant64

    У кого биполярка, у тебя, фифуль? Сколько же ты ников насоздавал? Совсем кукуха на этой почве уехала.

    07.08.2025

  • hant64

    Кому ты пудришь тут мозги? Ты со своим скудным умишком пытаешься навести тень на плетень? Только смеяться над тобой, убогим, можно. Дебилушка, чего уж там.

    07.08.2025

  • Alexander Zoi

    биполярка?!

    07.08.2025

  • Evgeny Zharnaulov

    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сайт». 13 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

    07.08.2025

  • 678ugu

    Про какую-то удачу заговорил. Рано утром в комментариях о другой игре гораздо более разумный анали сделал. Или забыл уже, что писал. Проблемы с памятью, деменция? Таблетки не забывай пить. И что ты злой такой? Еще проблемы в моче-половой сфере?

    07.08.2025

  • 678ugu

    Посмотри на себя со стороны. Сначала просыпаешься в 6 утра и пишешь нормальные вещи, потом через 3 часа пишешь, что ты - это не ты. Шизофрения в чистом виде! Так кому надо лечиться? Ты же форменный идиот! Хоть юристам, наверное, это допускается. Я иногда смотрю комментарии по другим видам спорта - везде ты что-то пишешь! Слушай, а может ты из дурки пишешь и у тебя полно свободного времени? Это многое объясняет...

    07.08.2025

  • oleg.bob

    Карен, ты гений. Так держать и дальше!

    07.08.2025

  • hant64

    Фифка, видишь, сколько лайков ставят моему нику? Да, это не тебе, не твоим ублюдочным, нахрен ни кому не нужным фифа-гуру, угу 678, другим твоим никам ставят лайки, это в сухом остатке мне их ставят форумчане, даже не подозревая, что ставят их клону. Но тебе до этого никогда не додуматься, твои скудные мозги идиота этого просто не способны понять. Лечись, хотя, как я уже неоднократно писал, в твоём случае лечиться поздно, случай неоперабельный, даже пересадка мозга (ника) тебе не помогла. Дебилушка стоеросовая.

    07.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Тарелка уже имеется. Самый трудный шаг остался.

    07.08.2025

  • rake

    надо забирать этот титул. когда еще шанс будет

    07.08.2025

  • rake

    Хачанов - зверь!

    07.08.2025

  • Saypin

    так мутатор мыть надо. негр родился, геной назвали

    07.08.2025

  • КИРИЛСОН

    Мужик! Браво!

    07.08.2025

  • hant64

    Ещё бы, ублюдок, ты перестал писать якобы от моего лица, и было бы совсем неплохо.

    07.08.2025

  • hant64

    Молодец, Карен. Хоть Саня и упирался до конца, но Хачанов оказался удачливее - а на тае так зачастую и бывает, если счёт не разгромный. И удачи в финале, без неё Шелтона не обыграть.

    07.08.2025

  • hаnt64

    Это у него такая внешность от папки негра. Генетика...

    07.08.2025

  • рustot

    он уже первая ракетка России, по игре. а цифры для Фесенко оставьте

    07.08.2025

  • Alexander Vlasov

    Ай, да подарок! Молодец , Карен!

    07.08.2025

  • рustot

    особенно немец Зверев ага) уж тогда Бублик

    07.08.2025

  • рustot

    Карен Джан топчик! И красавчик!! первая ракетка России!

    07.08.2025

  • Кот-матрос

    Ой ой ой! Смотрю, и глазам не верю, Карен убрал Зверева! И вышел в финал! -------------- Ну тогда только титул!

    07.08.2025

  • igor1972

    я поэтому и написал - помечтать))

    07.08.2025

  • Saypin

    не думаю. губастенький кудряш его перебегает

    07.08.2025

  • Николай Шибаев

    Какойже настроенный Карен на борьбу,ну приходиться просто восхищаться!Молодец,янво сильшейший сейсас в стране.

    07.08.2025

  • Vitalik Klimov

    Пора уже выиграть финал, Карен!!! раз ты туда уже вышел! Давай, красавец!!!:grinning::metal:

    07.08.2025

  • Черемисин57

    Браво, Хачанов! Не ожидал его победы над русским немцем Зверевым!! Молодец!!! Но Шелтон показал в матче с Фритцем, что он готов присоединиться к лидерам мужского тенниса- Синнеру и Алькарасу!!!

    07.08.2025

  • nikola mozaev

    Они русские мужики, но характера им порой не достаёт...

    07.08.2025

  • Черемисин57

    А как же Зверев, Рублёв и Медведев? Они ненастоящие русские мужики?

    07.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Качан - Зверь

    07.08.2025

  • Zohr Vad

    Кареееееееееееееееен! Кареееееееееенушка!!!!! Как же это здорово! С победой, дорогой! Саша то же бился, но дальше идёшь за кубком именно ты!!!!!

    07.08.2025

  • nikola mozaev

    В финале Хачанова ждёт Бен Шелтон, а не хвалёный Фриц!

    07.08.2025

  • Алехандрохорс

    Брависсимо Карен! Просто кремень! Прекрасная новость с утра! Теперь Финал и Шелтон. Верим в Победу!

    07.08.2025

  • nikola mozaev

    Так Фриц в полуфинале пока летит?!

    07.08.2025

  • nikola mozaev

    Каренище! Хачанов держит уровень! Настоящий русский мужик с характером!

    07.08.2025

  • Карен-красавелла конечно, но в финале Фрицу проиграет (((

    07.08.2025

  • andyk82

    Если выиграет Мастерс, станет восьмым. Ну и первая ракетка РФ, разумеется

    07.08.2025

  • Soliton Оренбург

    Карен красавчик!! Надо пошуметь на уэсопен как следует

    07.08.2025

  • hаnt64

    В совершенно равном поединке Хачанов выиграл благодаря силе воли и был тверже характером. Надеюсь, есть шансы выиграть здесь еще один матч. Больше не надо.

    07.08.2025

  • igor1972

    Ай, красавчик!!! Вытянул на морально-волевых. После второго сета думал уже не осилит. Теперь и о победе в турнире можно помечтать))

    07.08.2025

  • True Timati

    Хачанов весьма недурно смотрится на этом Мастерсе. Запечатал Зверева, впереди измочаленные друг другом американцы

    07.08.2025

  • victorio

    Вынес первую ракетку турнира, молодец Карен!!!

    07.08.2025

  • За спорт!

    Карен молодчина!

    07.08.2025

  • xfox

    Красавчик! На характере,хоть и первая не шла,сломал Зверева!

    07.08.2025

