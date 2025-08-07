Хачанов обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов переиграл немца Александра Зверева в полуфинале турнира в Торонто — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).

Матч длился 2 часа 55 минут. 29-летний россиянин подал 5 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 13 подач навылет, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

В финале Хачанов сыграет против победителя матча Бен Шелтон (США, 4) — Тэйлор Фритц (США, 2).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карен Хачанов (Россия, 11) — Александр Зверев (Германия, 1) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4)