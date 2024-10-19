Хачанов победил Вукича в полуфинале турнира в Алма-Ате

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Александра Вукича в полуфинале турнира ATP 250 в Алма-Ате.

Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 15 минут.

26-я ракетка мира Хачанов сделал 15 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету 85-й ракетки мира Вукича 13 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале Хачанов сыграет с канадцем Габриэлем Диалло.

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 036 700 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карен Хачанов (Россия, 3) — Александр Вукич (Австралия) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:4