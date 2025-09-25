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Карен Хачанов — Александр Мюллер: трансляция матча турнира ATP в Пекине

Карен Хачанов и Александр Мюллер сыграют в первом круге турнира в Пекине 25 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с французом Александром Мюллером в первом круге турнира ATP в Пекине (Китай) в ночь на четверг, 25 сентября. Встреча начнется ориентировочно в 6.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Мюллер с комментарием на русском языке вы можете на сайте и в группе BB Tennis во ВКонтакте. Кроме того, эфир проходит на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Хачанов — Мюллер можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

29-летний Хачанов — 10-я ракетка мира. 28-летний Мюллер занимает 38-е место в мировом рейтинге.

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Теннис
Карен Хачанов
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