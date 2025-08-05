Карен Хачанов и Алекс Микельсен сыграют в 1/4 финала турнира в Торонто 4 августа

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с американцем Алексом Микельсеном в 1/4 финала турнира ATP в Торонто (Канада) в ночь на вторник, 5 августа. Начало — после 3.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Микельсен с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Хачанов — Микельсен можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

29-летний Хачанов — 16-я ракетка мира. На предыдущей стадии турнира Карен обыграл датчанина Каспера Рууда (7:5, 6:4).

20-летний Микельсен занимает 34-е место в рейтинге ATP. В матче четвертого круга Алекс выиграл у американца Ленера Тьена (6:3, 6:3).