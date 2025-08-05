Хачанов победил Микельсена и вышел в полуфинал турнира в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Алекса Микельсена в четвертьфинале турнира в Торонто — 6:4, 7:6 (7:3).

Матч длился 1 час 46 минут. 29-летний россиянин 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 7).

Следующим соперником Хачанова будет немец Александр Зверев.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 11) — Алекс Микельсен (США, 26) — 6:4, 7:6 (7:3)