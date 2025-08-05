Теннис
5 августа, 06:58

Хачанов победил Микельсена и вышел в полуфинал турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Алекса Микельсена в четвертьфинале турнира в Торонто — 6:4, 7:6 (7:3).

Матч длился 1 час 46 минут. 29-летний россиянин 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 7).

Следующим соперником Хачанова будет немец Александр Зверев.

Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 11) — Алекс Микельсен (США, 26) — 6:4, 7:6 (7:3)

Источник: Сетка турнира в Торонто
  • Zohr Vad

    Карееееннннннннн! Какой же ты...Боец! Сейчас лучший теннисист России. По игре. С выходом в полуфинал Мастерса Торонто!!!

    05.08.2025

  • hant64

    Так педро - это как раз ты, ибо только заднеприводной может додуматься клонировать чужие ники. Хотя, даже заднеприводные поумнее тебя будут, ты же просто урод какой-то моральный.

    05.08.2025

  • hаnt64

    Повторяешь свои комментарии, раньше почти об этом же писал. Забыл? Появляются проблемы с памятью? Переходи на "Pedro64" и всем станет все понятно. Может ты в Испании никогда не был и стесняешься? Хорошая страна, рекомендую!

    05.08.2025

  • Кот-матрос

    Ну что, отличная новость с утра! Давай, рви дальше Карен.

    05.08.2025

  • Mark Kaminer

    русский немец? Против нерусского армянина?

    05.08.2025

  • hant64

    Хорошая новость с утра, спасибо Карен, порадовал. И удачи в матче со Зверевым, а то в двух последних матчах в прошлом году с ним как-то всё безрадостно было. Но Зверев в нынешнем году похуже прошлогоднего, а Хачанов -лучше, так что шансы есть.

    05.08.2025

  • hant64

    Ну всё, теперь титула не будет, сглазил:slight_smile:

    05.08.2025

  • hant64

    Молодец, фифуль, даже в моей стилистике можешь иногда писать, и тебе даже лайкают. Правда, будучи в полной уверенности, что лайк ставят моему комменту, а не тебе, придурку:grin:

    05.08.2025

  • TokTram_

    Сделал мелкого задиристого

    05.08.2025

  • рustot

    Карен Джан! Первая ракетка России! Красавчик!

    05.08.2025

  • hаnt64

    Уверенно выиграл Карен! И, главное, в двух сетах. Пусть теперь Зверев нервничает. Надеемся на успех Рублева во второй части российско-американского противостояния!

    05.08.2025

  • belaruss

    День начинается с приятной новости, надеюсь,что в ближайшие дни Карен продолжит эту традицию

    05.08.2025

  • Апостол Валерон

    Давай Каренка, выноси боша тоже!

    05.08.2025

  • За спорт!

    Карен сила!

    05.08.2025

  • igor1972

    Молодец, Карен! Единственный из россиян кто в последнее время держит уровень. Может и Зверева пройти с таким качеством игры.

    05.08.2025

  • oleg.bob

    С победой, Карен! Теперь надо брать титул!

    05.08.2025

  • nikola mozaev

    Хачанов поддержал престиж российского тенниса на канадских кортах. Очень достойное выступление Карена, уверенно прошёл крепкого американца. Впереди русский немец Саша Зверев.

    05.08.2025

  • Карен, делааай!!! ВперЁЁЁЁд!!!

    05.08.2025

