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Сегодня, 18:00

Карен Хачанов — Алекс де Минаур: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Вене

Карен Хачанов играет с Алексом де Минауром в полуфинале турнира в Вене
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Россиянин Карен Хачанов встречается с австралийцем Алексом Де Минауром в полуфинале турнира категории ATP 500 в Вене. Начало матча в столице Австрии — после 18.00 по московскому времени.

24-я ракетка мира Хачанов на пути к полуфиналу венского турнира прошел бразильца Тиагу Сейбота Уайлда (6:2, 6:4), американца Брендона Накашиму (1:6, 6:3, 6:4) и итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:4).

10-й номер мирового рейтинга Де Минаур в предыдущих раундах турнира обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (2:6, 6:2, 6:2), итальянца Флавио Коболли (7:6, 3:1, отказ) и чеха Якуба Меншика (6:7, 6:3, 6:4).

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Де Минаур с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Результат матча и сетка турнира Erste Bank Open в Вене можно найти в разделе ATP на нашем сайте.

Алекс де Минаур
Карен Хачанов
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