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Сегодня, 19:52

Хачанов вышел в финал турнира в Вене

Ана Горшкова
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Алекса Де Минаура в полуфинале турнира ATP 500 в Вене.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.

24-я ракетка мира Хачанов 9 раз подал навылет, ни разу не допустил двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету 10-й ракетки мира Де Минаура 4 эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В финале турнира Хачанов сыграет с Джеком Дрейпером (Великобритания).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 470 310 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карен Хачанов (Россия) — Алекс Де Минаур (Австралия, 2) — 6:2, 6:4

Теннис
Алекс де Минаур
Карен Хачанов
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