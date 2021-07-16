Карбальес Баэна обыграл Гомбоша и вышел в полуфинал турнира в Бостаде
18:39
Испанский теннисист Роберто Карбальес Баэна победил словака Норберта Гомбоша (6:4, 6:2) в 1/4 финала турнира АТР в Бостаде (Швеция).
В полуфинале его соперником станет норвежец Каспер Рууд.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:4, 6:2
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