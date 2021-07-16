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Карбальес Баэна обыграл Гомбоша и вышел в полуфинал турнира в Бостаде

18:39
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Испанский теннисист Роберто Карбальес Баэна победил словака Норберта Гомбоша (6:4, 6:2) в 1/4 финала турнира АТР в Бостаде (Швеция).

В полуфинале его соперником станет норвежец Каспер Рууд.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:4, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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