Карацев вышел в полуфинал турнира в Токио

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале турнира в Токио — 6:3, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 36 минут.

По ходу матча Аслан Карацев реализовал три брейк-пойнта из пяти, спас все пять брейк-пойнтов соперника, а также допустил три двойные ошибки. В активе Алекса де Минора — одна двойная ошибка. Также каждый из теннисистов по три раза подали навылет.

В полуфинале Карацев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным или японцем Синтаро Мотидзуки.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аслан Карацев (Россия) — Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — 6:3, 6:2