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Карацев вылетел во втором круге турнира в Нур-Султане

13:12
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Российский теннисист Аслан Карацев вылетел во втором круге турнира ATP в Нур-Султане (Казахстан).

Россиянин уступил финну Эмилю Руусувуори в двух сетах — 6:7 (6:8), 4:6.

В четвертьфинале турнира Руусувуори встретится с белорусом Ильей Ивашко.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 541 800 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Аслан Карацев (Россия, 1) — 7:6 (8:6), 6:4

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Иван Торопцев все материалы автора

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