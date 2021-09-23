Карацев вылетел во втором круге турнира в Нур-Султане
13:12
Российский теннисист Аслан Карацев вылетел во втором круге турнира ATP в Нур-Султане (Казахстан).
Россиянин уступил финну Эмилю Руусувуори в двух сетах — 6:7 (6:8), 4:6.
В четвертьфинале турнира Руусувуори встретится с белорусом Ильей Ивашко.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 541 800 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Аслан Карацев (Россия, 1) — 7:6 (8:6), 6:4
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