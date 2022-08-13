Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 02:21

Карацев в первом матче на турнире в Цинциннати встретится с Накашимой. Американец заменил Джоковича

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

В США прошла жеребьевка основной сетки турнира ATP в Цинциннати.

В первом матче россиянин Карен Хачанов сыграет с Себастьяном Кордой (США), а Аслан Карацев встретится с Брэндоном Накашимой (США). Накашима заменил в основной сетке серба Новака Джоковича, который не примет участия из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Также россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев могут встретиться в четвертьфинале турнира.

Турнир в Цинциннати пройдет с 14 по 22 августа.

Аслан Карацев
0
Читайте также
Какие фрукты снижают холестерин и какие продукты его повышают?
Дзюба будет играть в клубе Эрдогана? Что известно об «Истанбул Башакшехир», который хочет купить российского форварда
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев и Рублев могут встретиться в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости