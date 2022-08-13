Карацев в первом матче на турнире в Цинциннати встретится с Накашимой. Американец заменил Джоковича
В США прошла жеребьевка основной сетки турнира ATP в Цинциннати.
В первом матче россиянин Карен Хачанов сыграет с Себастьяном Кордой (США), а Аслан Карацев встретится с Брэндоном Накашимой (США). Накашима заменил в основной сетке серба Новака Джоковича, который не примет участия из-за отсутствия прививки от коронавируса.
Также россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев могут встретиться в четвертьфинале турнира.
Турнир в Цинциннати пройдет с 14 по 22 августа.
The moment you've all been asking about...the @atptour #CincyTennis Main Draw! pic.twitter.com/77Xw1y1jHc— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 12, 2022
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