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Карацев во время матча с Кецмановичем: «Меня лень сжирает»

14:23
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Российский теннисист Аслан Карацев был недоволен своей игрой в матче первого круга турнира ATP в Риме с Миомиром Кецмановичем.

В первом сете он крикнул в сторону своей ложи: «Меня лень сжирает. Я не могу играть. Лень, просто лень играть. Изнутри просто сжирает, ****».

Россиянин обыграл серба со счетом 7:6 (7:2), 6:4 и вышел во второй круг, где встретится с соотечественником Даниилом Медведевым.

Дополнительная информация:

https://www.tennistv.com/

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