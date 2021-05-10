Карацев во время матча с Кецмановичем: «Меня лень сжирает»

Российский теннисист Аслан Карацев был недоволен своей игрой в матче первого круга турнира ATP в Риме с Миомиром Кецмановичем.

В первом сете он крикнул в сторону своей ложи: «Меня лень сжирает. Я не могу играть. Лень, просто лень играть. Изнутри просто сжирает, ****».

Россиянин обыграл серба со счетом 7:6 (7:2), 6:4 и вышел во второй круг, где встретится с соотечественником Даниилом Медведевым.