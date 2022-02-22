Карацев в двух сетах проиграл Макдональду на турнире в Дубае
Российский теннисист Аслан Карацев уступил американцу Маккензи Макдональду в первом круге на турнире ATP 500 в Дубае.
Матч продолжался 1 час 38 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3.
Россиянин реализовал только один брейк-пойнт из восьми, сделал пять эйсов и две двойные ошибки. Американец реализовал три брейк-пойнта из четырех, сделал 15 эйсов и пять двойных ошибок.
Во втором круге Макдональд сыграет с Филипом Краиновичем из Сербии.
Карацев занимает 22-е место в рейтинге ATP, Макдональд находится на 61-й позиции, а Краинович — на 44-й.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маккензи Макдональд (США) — Аслан Карацев (Россия, 7) — 7:5, 6:3
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