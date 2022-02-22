Карацев в двух сетах проиграл Макдональду на турнире в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев уступил американцу Маккензи Макдональду в первом круге на турнире ATP 500 в Дубае.

Матч продолжался 1 час 38 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3.

Россиянин реализовал только один брейк-пойнт из восьми, сделал пять эйсов и две двойные ошибки. Американец реализовал три брейк-пойнта из четырех, сделал 15 эйсов и пять двойных ошибок.

Во втором круге Макдональд сыграет с Филипом Краиновичем из Сербии.

Карацев занимает 22-е место в рейтинге ATP, Макдональд находится на 61-й позиции, а Краинович — на 44-й.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маккензи Макдональд (США) — Аслан Карацев (Россия, 7) — 7:5, 6:3