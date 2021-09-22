Карацев узнал соперника по второму кругу турнира в Нур-Султане

Финский теннисист Эмиль Руусувуори в первом круге турнира в Нур-Султане встречался с французом Бенжаменом Бонзи.

Руусувуори вышел во второй круг после отказа Бонзи продолжать матч при счете 6:2. Соперником финна станет Аслан Карацев.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 541 800 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:2 отказ Бонзи