Карацев узнал соперника по второму кругу турнира в Нур-Султане
11:54
Финский теннисист Эмиль Руусувуори в первом круге турнира в Нур-Султане встречался с французом Бенжаменом Бонзи.
Руусувуори вышел во второй круг после отказа Бонзи продолжать матч при счете 6:2. Соперником финна станет Аслан Карацев.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 541 800 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:2 отказ Бонзи
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