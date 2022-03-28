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Сегодня, 21:59

Карацев уступил в третьем круге турнира в Майами

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянин Аслан Карацев уступил поляку Хуберту Хуркачу в третьем раунде «Мастерса» в Майами. Российский теннисист проиграл в трех сетах.

Встреча продлилась 2 часа 24 минуты. За это время Аслан записал на свой счет шесть эйсов, один брейк и четыре двойные ошибки. Хуберт 24 раза подал навылет, конвертировал два брейк-пойнта и однажды ошибся на второй подаче.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Аслан Карацев (Россия, 29) — 7:5, 4:6, 6:3

Аслан Карацев
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