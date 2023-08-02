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Сегодня, 05:00

Карацев уступил Тиафо во втором круге турнира в Вашингтоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский теннисист Аслан Карацев не смог пройти в третий круг турнира ATP в Вашингтоне (США).

Во втором круге спортсмен уступил американцу Фрэнсису Тиафо в двух сетах — 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Соперником Тиафо в третьем круге станет китаец Шан Цзюньчен.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 2) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

Теннис
Аслан Карацев
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