Карацев уступил Тиафо во втором круге турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Аслан Карацев не смог пройти в третий круг турнира ATP в Вашингтоне (США).

Во втором круге спортсмен уступил американцу Фрэнсису Тиафо в двух сетах — 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Соперником Тиафо в третьем круге станет китаец Шан Цзюньчен.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 2) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)