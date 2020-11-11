Карацев уступил Де Минауру во втором раунде турнира в Софии

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур обыграл россиянина Аслана Карацева (6:4, 7:6 (7:5)) во втором раунде турнира АТР в Софии (Болгария).

Матч продолжался один час и 52 минуты. В четвертьфинале Синнер сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Марк-Андреа Хуслер (Швейцария).

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 325 615 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Аслан Карацев (Россия, Q) — 6:4, 7:6 (7:5)

Адриан Маннарино (Франция, 5) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:4, 7:6 (8:6)

Джон Миллмэн (Австралия, 6) — Жиль Симон (Франция, Q) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:2