Карацев стал полуфиналистом турнира в Италии

Россиянин Аслан Карацев, занимающий 111-е место в рейтинге ATP, обыграл итальянца Федерико Гайо, занимающего 139-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 7:6, 6:3 в четвертьфинале «Челленджера» в Италии.

За 1 час 41 минуту матча 27-летний Карацев выполнил восемь эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 28-летний Гайо дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал один брейк.