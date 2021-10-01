Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Карацев пытается не думать об Итоговом турнире ATP

09:56
Теги:

Российский теннисист Аслан Карацев после победы над поляком Хубертом Хуркачем в матче второго круга турнира в Сан-Диего поделился мнением о борьбе за место на Итоговом турнире АТР.

«Я пытаюсь не думать об этом. Просто стараюсь участвовать в каждом турнире, в каждом матче, тренируюсь каждый день. В конце концов мы увидим, кто попадет в Турин. Это был хороший матч, тяжелый соперник. Хуркач только что одержал крупную победу во Франции. В первом сете у меня была возможность, было несколько простых ошибок в важные моменты», — приводит слова Карацева АТР.

Итоговый турнир АТР пройдет в Турине с 14 по 21 ноября. Карацев занимает 12-е место в рейтинге.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2022 по волейболу в России
«Наполи» — «Спартак»: все голы матча Лиги Европы
«Очень хочу, чтобы Украина обошла Россию в рейтинге УЕФА». Главный тренер «Шерифа» — о победе над «Реалом» и проблемах РПЛ
Не триумф. Победа «Спартака» в Неаполе — реванш оскорбленных
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
0
Офсайд