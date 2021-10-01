Карацев пытается не думать об Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Аслан Карацев после победы над поляком Хубертом Хуркачем в матче второго круга турнира в Сан-Диего поделился мнением о борьбе за место на Итоговом турнире АТР.

«Я пытаюсь не думать об этом. Просто стараюсь участвовать в каждом турнире, в каждом матче, тренируюсь каждый день. В конце концов мы увидим, кто попадет в Турин. Это был хороший матч, тяжелый соперник. Хуркач только что одержал крупную победу во Франции. В первом сете у меня была возможность, было несколько простых ошибок в важные моменты», — приводит слова Карацева АТР.

Итоговый турнир АТР пройдет в Турине с 14 по 21 ноября. Карацев занимает 12-е место в рейтинге.