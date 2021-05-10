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Карацев вышел во второй круг турнира ATP в Риме и сыграет с Медведевым

14:10
Аслан Карацев. Фото AFP
Аслан Карацев. Фото AFP
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира ATP в Риме.

В первом круге россиянин обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Во втором круге Карацев встретится с соотечественником Даниилом Медведевым.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:6 (7:2), 6:4

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