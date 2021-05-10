Карацев вышел во второй круг турнира ATP в Риме и сыграет с Медведевым
14:10
Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира ATP в Риме.
В первом круге россиянин обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
Во втором круге Карацев встретится с соотечественником Даниилом Медведевым.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:6 (7:2), 6:4
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Зачет
vs
1
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