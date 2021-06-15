Карацев прокомментировал первую победу в матче ATP-тура на траве

Россиянин Аслан Карацев прокомментировал первую в своей карьере победу в матче ATP-тура на травяном покрытии. В первом круге турнира в Лондоне он обыграл чилийца Алехандро Табило со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

«Это совершенно другое покрытие. Первый матч, сложный соперник, левша, — цитирует Карацева ATP Tour. — Постепенно я привык к нему и смог справиться. Второй сет был сложным, но я сделал брейк. В третьтем сете соперник стал играть очень медленно. Я привык к его подаче и брал все, что мог».

В следующем круге Карацев сыграет с британцем Кэмероном Норри, который победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 4:6, 6:3, 6:4.