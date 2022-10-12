Карацев проиграл шведу Имеру и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Италии
Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Флоренции (Италия).
Во втором круге Карацев уступил шведу Микаэлю Имеру в трех сетах — 1:6, 7:6 (8:6), 1:6.
В четвертьфинале Имер сыграет против победителя матча Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Маттео Берреттини (Италия, 2).
Флоренция (Италия)
Турнир ATP UniCredit Firenze Open
Призовой фонд 612 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Микаэль Имер (Швеция, Q) — Аслан Карацев (Россия, 5) — 6:1, 6:7 (6:8), 6:1
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