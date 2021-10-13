Карацев проиграл Хуркачу в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Аслан Карацев в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счетом 1:6, 3:6.

В 1/4 финала Хуркач сыграет с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 23).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Аслан Карацев (Россия, 19) — 6:1, 6:3