Карацев проиграл французу Грикспору и не вышел во второй круг турнира в Роттердаме
Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме проиграл французу Таллону Грикспору.
Матч длился 2 часа 27 минут и завершился со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 6:7 (0:7).
Грикспор во втором круге сыграет с победителем пары Филип Краинович (Сербия) — Мартон Фучович (Венгрия).
Карацев занимает 14-е место в рейтинге ATP, француз находится на 62-й позиции.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 208 315 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Таллон Грикспур (Нидерланды, WC) — Аслан Карацев (Россия, 7) — 2:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:0)
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