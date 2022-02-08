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Сегодня, 15:57

Карацев проиграл французу Грикспору и не вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме проиграл французу Таллону Грикспору.

Матч длился 2 часа 27 минут и завершился со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 6:7 (0:7).

Грикспор во втором круге сыграет с победителем пары Филип Краинович (Сербия) — Мартон Фучович (Венгрия).

Карацев занимает 14-е место в рейтинге ATP, француз находится на 62-й позиции.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Таллон Грикспур (Нидерланды, WC) — Аслан Карацев (Россия, 7) — 2:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:0)

Теннис
Аслан Карацев
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